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Где в Петербурге можно оформить Tax Free

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© Фото: pixabay.com

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«Санкт-Петербург.ру» разобрался, что делать, когда не получилось оформить возврат налога на границе.

Обычное дело – возвращаться из поездки в Финляндию поздно вечером, когда пункт оформления Tax Free уже закрыт, а процент с покупок за границей хотелось бы вернуть. Главное в таком случае – обратиться на границе к сотрудникам таможни с купленными товарами и поставить печать на форме, которую вам выдали в магазине при покупке. Оформить возврат налога можно по приезду в Петербург в удобное время в течение трех месяцев с покупки.

Tax Free (Такс фри) – это система возврата суммы НДС с иностранной покупки. Налог возвращается только с покупок, чья стоимость не меньше суммы, установленной конкретной страной, где вы закупались. Основная и самая популярна система Tax Free – Global Blue Refund. Магазины, где она действует, отмечены наклейкой с синей звездой. Если такого знака нет, спросите сотрудников о Global Blue, они вам обязательно подскажут.

В Финляндии, например, стандартная ставка НДС составляет 24%, на продукты питания – 14%, медицинские изделия и книги – 10%. Минимальная сумма покупки для возврата НДС – 40 евро. Информацию о других странах, где действует система Tax Free можно посмотреть по этой ссылке.

С 2018 года этот список пополнила и Россия, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Теперь иностранцы могут вернуть деньги при покупке дорогих вещей в России.

Итак, в Петербурге существует четыре точки получения Tax Free. Все они принимают к оплате любые Global Blue Tax Free формы. Максимальная сумма для получения наличного возмещения составляет 1500 евро за одну форму, на кредитную карту – 5000 евро за одну форму.

При условии получения возмещения наличными с вас будет взиматься плата за каждую «форму». В случае получения возмещения на кредитную карту никаких пошлин с вас не возьмут. Размер платы зависит от суммы возмещения и меняется: до 50 евро он составляет 1.5 евро, больше 50 евро – 3 евро.

Согласно информации на официальном сайте Global Blue, Tax Free можно получить по адресам:

1) Отель Park Inn Прибалтийская – улица Кораблестроителей, 14

Часы работы: каждый день с 09:00 до 21:00, перерыв с 14:00 до 15:00

2) АКБ «СЛАВИЯ» – переулок Гривцова, 4/A

Часы работы: с понедельника по четверг с 09:30 до 17:45, в пятницу с 09:30 до 16:45, суббота и воскресение – выходной

3) КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» – Малая Морская улица, 23, лит. А

Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:30 до 18:00, суббота и воскресенье – выходной

4) АКБ «Ланта-Банк» – площадь Карла Фаберже, 8, лит. Б

Часы работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:15, суббота и воскресенье – выходной

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