Россияне вернутся из Душанбе в Петербург

Граждане Российской Федерации, находившиеся в период эпидемии COVID-19 в Таджикистане, смогут вернуться домой. В воскресенье 23 августа в аэропорту Пулково ожидают прибытие самолета из Душанбе — столицы Таджикистана — с жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области на борту.

Согласно последним данным, специальный рейс SMR203 должен приземлиться в 12:30 по местному времени. В аэропорту пассажиров встретят врачи и сотрудники Роспотребнадзора, обследуют и возьмут анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. После петербуржцы получат обязательные документы, а затем на специальных автобусах отправятся к месту жительства. Прилетевшим придётся 14 дней соблюдать карантин и находиться в изоляции по месту жительства.

Ранее вывоз граждан из Душанбе совершался 11 июля.