Рейс из Петербурга в Душанбе задержан

Сегодня, в субботу, 10 октября, в онлайн-табло аэропорта Пулково произошли некоторые изменения в расписании. Рейс из Санкт-Петербурга в Душанюе задержали на полтора часа.

Борт авиакомпании должен был вылететь в 10 утра, но он оторвется от земли только в половину 12. Причина переноса не уточняется, все остальные рейсы состоятся по расписанию, но ситуация еще может измениться, так что пассажирам стоит следить за изменениями.

Напоминаем, что до конца октября из России в Таджикистан планируется совершить 107 чартерных рейсов. Вывозные дополнительные чартерные рейсы будут выполнятся по мере согласования с российскими властями. Кроме 10 октября, из Петербурга можно отправится в столцу 13, 15, 17, 19, 22, 25, 27 и 30 числа этого месяца.