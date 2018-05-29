  • 30 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 62.8001  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.4683  
Нефть($) 29.05.2018 75.42 0.05
Нефть(p) 29.05.2018 4729.95 -33.52

Финские супермаркеты предложили бесплатные автобусы для петербуржцев

Автор:


© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Темы дня

Главное условие бесплатного проезда – приобрести в магазине товары на сумму от 50 евро.

Приграничные магазины Финляндии начали организовывать для жителей Северной столицы бесплатные автобусы, сообщает Blog Fiesta. Трансфер действует туда и обратно до конкретного супермаркета. Главное условие бесплатного путешествия следующее: за два-четыре часа шопинга нужно приобрести товары на сумму не менее 50 евро (чуть больше 3,5 тыс. рублей).

Если покупки будут меньше необходимой суммы, то турист должен будет компенсировать расходы на транспорт в размере 500 рублей за место в автобусе. Перевозчик не будет ограничивать покупателей посещением только одного магазина.

Читайте также:

Петербург и Хельсинки свяжут беспилотные автомобили

Ранее стало известно, что билеты на международные поезда «Аллегро» № 784 и 786 подешевеют на время Чемпионата мира по футболу. Добраться из Хельсинки в Петербург можно будет со скидкой в 25%. На данный момент стоимость проезда на даты отправления 19 и 26 июня, 3, 10 и 14 июля в вагонах второго класса составит 59 евро, в вагонах первого класса – 104 евро.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

    Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram