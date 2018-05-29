Финские супермаркеты предложили бесплатные автобусы для петербуржцев

Приграничные магазины Финляндии начали организовывать для жителей Северной столицы бесплатные автобусы, сообщает Blog Fiesta. Трансфер действует туда и обратно до конкретного супермаркета. Главное условие бесплатного путешествия следующее: за два-четыре часа шопинга нужно приобрести товары на сумму не менее 50 евро (чуть больше 3,5 тыс. рублей).

Если покупки будут меньше необходимой суммы, то турист должен будет компенсировать расходы на транспорт в размере 500 рублей за место в автобусе. Перевозчик не будет ограничивать покупателей посещением только одного магазина.

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Ранее стало известно, что билеты на международные поезда «Аллегро» № 784 и 786 подешевеют на время Чемпионата мира по футболу. Добраться из Хельсинки в Петербург можно будет со скидкой в 25%. На данный момент стоимость проезда на даты отправления 19 и 26 июня, 3, 10 и 14 июля в вагонах второго класса составит 59 евро, в вагонах первого класса – 104 евро.

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