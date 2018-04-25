Во время ЧМ-2018 подешевеют билеты на поезда «Аллегро»

Билеты на международные поезда «Аллегро» № 784 и 786 подешевеют на время Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба РЖД. Добраться из Хельсинки в Петербург можно будет со скидкой в 25%.

На данный момент стоимость проезда на даты отправления 19 и 26 июня, 3, 10 и 14 июля в вагонах второго класса составит 59 евро, в вагонах первого класса – 104 евро. Ранее билеты стоили 79 и 132 евро соответственно.

Ранее стало известно, что РЖД введет дополнительные поезда «Сапсан» на период проведения ЧМ-2018. Изменения будут действовать с 15 июня по 13 июля. На протяжении почти целого месяца поезда под номерами 761, 762, 763 и 764, которые в обычное время курсируют только по субботам и воскресеньям, начнут ходить ежедневно.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, нашей национальной команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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