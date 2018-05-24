Полтавченко: Петербург станет доступнее для туристов из Китая

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал сделать Северную столицу доступнее для китайских туристов, сообщает РИА «Новости».

По словам градоначальника, городские власти планируют ввести в городе на Неве платежные системы Alipay и WeChat. Последняя является частью одного из крупнейших мессенджеров в Поднебесной.

Полтавченко добавил, что за пять лет турпоток из Китая в Петербург вырос с десятков тысяч до полумиллиона человек в год. Градоначальник пояснил, что данная цифра не учитывает китайских туристов, приезжающих в Петербург из Москвы.

По мнению Полтавченко, росту туризма способствует развитие авиасообщения – сегодня из Пулково можно улететь в шесть китайских городов. Особые надежды петербургского градоначальника связаны с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. Он считает, что количество китайских болельщиков будет заметным на фоне других.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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