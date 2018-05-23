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Полтавченко заработал за прошедший год более 5 млн рублей

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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По сравнению с 2016 годом, губернатор Северной столицы «потерял» в зарплате 756 тыс. рублей.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в 2017 году заработал 5,4 млн рублей, сообщается в декларации, опубликованной на сайте Смольного. По сравнению с доходами за 2016 год, градоначальник «потерял» в зарплате 756 тыс. рублей.

Супруга Полтавченко заработала в прошлом году всего 263,5 тыс. рублей, ее доход по сравнению с позапрошлым годом увеличился на 29 тыс. рублей.

В собственности губернатора находятся пять земелных участков общей площадью почти 3 тыс. кв. м., собственный дом с постройками и квартира в пользовании. Его жена владеет двумя квартирами, жилым домом и пятью земельными участками. Движимое имущество у супругов отсутствует.

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Ранее стало известно о заработке вице-губернаторов Северной столицы по итогам 2017 года. Больше всех заработал Александр Говорунов, его годовой доход составил 13,8 млн рублей. На втором месте оказался Олег Марков с доходом в 7 млн рублей. Тройку замкнул Владимир Кириллов, который заработал всего 4 млн рублей.

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