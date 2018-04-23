Россия и Коста-Рика договорились о безвизовом режиме. Жители нашей страны могут находиться в стране Центральной Америки до трех месяцев.

Коста-Рика, омываемая водами Тихого и Атлантического океана, знаменита белоснежными пляжами, национальным парком Кауита, вулканом Поас, термальными источниками Табакон и масштабными кофейными плантациями.

Ранее россияне могли посещать страну без визы на срок до 30 дней. На более длительный срок необходимо было получать визу или иметь действительную еще в течение трех месяцев американскую, канадскую или Шенгенскую визу.

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Ранее китайское правительство отменило визовый режим на острове Хайнань. С 1 мая посещать тропический курорт можно без оформления разрешительных документов. Безвизовый въезд будет касаться групп туристов и индивидуалов, которые будут приезжать на остров через туристические агентства.

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