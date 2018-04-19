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Генконсульству Великобритании в Петербурге разрешили работать до 1 августа

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© Фото: pixabay.com

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МИД РФ назвало срок, после которого дипломаты должны покинуть город из-за ситуации вокруг отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Генеральное консульство Великобритании может работать в Петербурге до 1 августа. Такой срок был назван Министерством иностранных дел РФ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипмиссии.

Сотрудники генконсульства рассказали, что в настоящее время продолжают работать, а точной информации о закрытии нет. Они отметили, что «как будет на самом деле, пока неизвестно».

В генконсульстве добавили, что вопросы, связанные с визами, решаются через визовый центр, а дипмиссия работает по остальным направлениям.

Решение о закрытии генерального консульства было принято в марте 2018 года вскоре после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

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Россия ответила симметрично. Москва объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

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