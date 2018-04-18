С 1 мая российские туристы смогут посещать остров Хайнань без виз

С 1 мая власти Китая вводят безвизовый режим для острова Хайнань. Посетить курорт-здравницу смогут туристы из 59 стран мира, включая Россию. Безвизовый въезд будет касаться групп туристов и индивидуалов, которые будут приезжать на остров через туристические агентства.

По словам губернатора провинции Хайнань Шэня Сяомина, курорт наиболее часто посещают туристы из России (до 90% всех туристов на острове). По итогам 2017 года, Хайнань посетили 284 тыс. россиян.

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В настоящее время курорт связывают прямые рейсы с восемью городами нашей страны – Москвой, Новосибирском, Иркутском, Екатеринбургом, Владивостоком, Хабаровском, Красноярском и Улан-Удэ. К 2020 году власти Китая рассчитывают привлечь на Хайнань более 1,3 млн иностранных туристов.

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