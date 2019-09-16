Петербургские абоненты Tele2 стали чаще летать в Шри-Ланку

Этим летом Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов из Петербурга и Ленобласти в международном роуминге. Общий объём интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в три раза. Это связано с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: оператор увеличил список стран действия услуги с 89 до 124 по сравнению с августом прошлого года.

Услуга стала популярной у клиентов Tele2 с момента запуска в феврале 2018 года. Самыми активными пользователями мобильного интернета за рубежом этим летом оказались петербуржцы, путешествующие в Турцию, Испанию, Италию – в этих странах клиенты скачали 32% от общего количества израсходованных гигабайтов.

Более четверти петербуржцев, которые летом выезжали за границу, посетили Финляндию и Эстонию. Эти страны традиционно лидируют в рейтинге самых посещаемых направлений. В сравнении с прошлым годом выросло число абонентов, посетивших Испанию, Францию и Грецию. Поток абонентов из Петербурга и Ленобласти в эти страны по сравнению с прошлым годом вырос на 56%, 18% и 14% соответственно.

Наиболее экзотическими направлениями среди петербуржцев стали Малави, Острова Кука, Королевство Бутан. В сравнении с прошлым годом, поток в Шри-Ланку вырос в пять раз.

В целом по стране число клиентов оператора, выехавших летом за пределы России, увеличилось на 20%. Самыми мобильными оказались москвичи, петербуржцы и белгородцы, вместе посетившие 177 стран.

Tele2 отметила значительный интерес к путешествиям по России со стороны иностранных туристов. Самыми популярными среди иностранцев городами этим летом стали Москва и Петербург, а также Иркутск, Владивосток и Челябинск. Наибольший приток иностранных абонентов в этом году был из Китая, Эстонии и Великобритании.