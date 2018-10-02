Петербуржцы стали чаще ездить за границу

Летом 2018 года абоненты Tele2 активно пользовались мобильной связью в поездках за рубеж. Потребление дата-трафика в путешествиях за границу увеличилось в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост в первую очередь обусловлен интересом абонентов к услуге Tele2 «Безлимитный интернет за границей». Перед началом летнего сезона компания расширила географию действия безлимитного интернета с 54 до 89 страны.

В целом по сравнению с прошлым годом клиенты Tele2 стали меньше звонить и отправлять SMS в путешествиях за границу. Однако количество звонков, совершенных петербуржцами в Африке, Северной Америке и Азии увеличилось. Что касается внутрисетевого роуминга, петербуржцы проговорили больше всего минут, находясь в Краснодаре, Великом Новгороде и Москве.

Самым популярным пляжным направлением для клиентов из Петербурга, как и в прошлом году, стала Турция. Далее в рейтинге идут курорты Испании и Греции. Тунис этим летом сместил Италию с четвертого места на пятое. Также петербуржцы традиционно активно посещали Финляндию, Эстонию, Францию и Германию.

Летом 2018 года у клиентов Tele2 вырос интерес к странам Азии. Самым популярным направлением стал Китай. Количество петербургских туристов, посетивших Поднебесную с июня по август, увеличилось в 1,5 раза относительно лета прошлого года. Далее в рейтинге расположились Таиланд и Вьетнам, а завершают список популярных азиатских направлений Индонезия и Япония.

Количество жителей Петербурга, посетивших Африку, выросло в 1,5 раза по сравнению с летом 2017 года. Топ-3 популярных африканских направлений – Марокко, Алжир и ЮАР. Оператор отметил рост количества петербургских роумеров на Ближнем Востоке. Как и в прошлом году по посещаемости лидирует Израиль, на втором и третьем местах – Объединенные Арабские Эмираты и Иордания.

В Южной Америке самыми популярными для отдыха направлениями стали Аргентина, Бразилия и Перу. Значительно реже петербуржцы стали ездить в Эквадор и Уругвай, а в Северной Америке предпочтение отдавали США и Канаде. Доминиканскую Республику в этом году посетили в 1,5 раза меньше туристов. Самыми необычными странами для путешествий стали Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Бруней, Сент-Китс и Невис, Вануату.

Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть.