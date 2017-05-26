Второе дыхание Princess Anastasia: итальянцы вывели паромный бизнес Петербурга из кризиса

Обновленный паром Princess Anastasia встретил журналистов на пристани у старого Морского вокзала на Васильевском острове. В марте судно вернулось с реконструкции из Таллина и уже второго апреля совершило первый круиз по балтийским столицам. С этого года паром и является активом итало-русского альянса между паромным оператором Moby S.p.A. (Милан, Италия) и российско-кипрской судоходной компанией St. Peter Line. «Принцесса» курсирует под итальянским флагом и новым брендом MOBY SPL.

По словам директора альянса Moby SPL Сергея Котенева, основные перемены коснулись внешнего облика парома – новое «лицо» «Анастасии» создал известный итальянский дизайнер Рикардо Гуаско. Теперь на бортах судна красуются разноцветные мотивы Италии в стиле граффити: изображение собора Св. Петра в Риме и Пизанской башни – по левому борту, а также купола московского кремля и корабли в гавани Петербурга как главные мотивы России – по правому. Реконструкция «Принцессы» обошлась почти в пять млн евро.

«Это первое и единственное судно на Балтике с разноокрашенными бортами – отметил Котенев – мы видим, что наш российско-итальянский проект востребован и успешно реализуется. За неполные два месяца мы уже перевезли 60 тыс. пассажиров из 160 стран мира, и до конца года намерены перевезти 300 тыс. туристов».

Руководитель Moby SPL сообщил, что теперь на борту парома можно будет отведать блюда авторской итальянкой кухни от шеф-повара Оресте Романьоло. При этом скандинавские и русские блюда тоже нашли здесь достойное место. Изменения коснулись и внутреннего убранстве парома – здесь закономерно появились итальянские мотивы. Тем более основная часть настолько же обновленного экипажа, включая капитана Фабио Фолья, – уроженцы Италии.

Директор альянса Moby SPL Сергей Котенев. Фото: Ольга Головина

Новый маршрут «Princess Anastasia» таков: с воскресенья по четверг судно отправляется в круиз по четырем столицам (Петербург-Таллин-Стокгольм-Хельсинки), с пятницы по воскресенье – по короткому маршруту Петербург-Хельсинки-Петербург. В ночь с четверга на пятницу паром становится отелем на воде для тех туристов, которые хотят погостить в Петербурге 72 часа без визы.

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Президент MOBY SPL Алессандро Онорато доволен первыми результатами работы на Балтийском море: «Мы имеем большие бизнес-планы по развитию компании в этом бассейне и хотим максимально освоить рынок Балтики».

Президент MOBY SPL Алессандро Онорато. Фото: Ольга Головина

Осенью 2016 года Петербург рисковал остаться без паромного сообщения со странами Балтии, о чем напомнил руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря» Петр Паринов: «Итальянские партнеры пришли в самый тяжелый момент: тогда стоял вопрос о завершении работы паромных линий из Петербурга. Соглашение о партнерстве с Moby, можно сказать, вдохнуло жизнь в паромный бизнес Северной столицы, и сегодняшние показатели тому подтверждение».

«Паромный кризис» случился в 2015 году из-за резкого падения пассажиропотока в Балтийском море. В ноябре 2016-го стало известно, что второй паром, Princess Maria, который ранее обслуживал маршрут Петербург-Хельсинки уходит из Северной столицы. В St. Peter Line долго хранили молчание, и только в декабре 2016 года стало известно, что компания вступила в альянс с крупной итальянской судоходной компанией Moby, передав ей суда St. Peter Line в шестилетнюю аренду.

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Выяснилось, что «Мария» встала на маршрут Ницца-Бастия под новым именем Moby Dada. Как сообщили тогда в компании, французские туристы дадут больше прибыли. «Принцесса Анастасия» ушла на реконструкцию в январе 2017 года.

Руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря» Петр Паринов. Фото: Ольга Головина

Сегодня Сергей Котенев не исключает возможности возвращения второго парома, «Princess Maria», в родные северные воды и даже намекнул на пополнение флота. О новых планах станет известно в июне 2017-го. В скором времени компания представит планы круизов на новогодние праздники. Котенев сообщил, что для туристов подготовят и новые круизные продукты на период Чемпионата мира по футболу в 2018 году, чтобы по максимуму использовать возможности 72-часового безвизового пребывания для морских гостей.

Петр Паринов в свою очередь добавил, что в скором времени паром Princess Anastasia будет швартоваться в пассажирском порту «Морской фасад». «В навигацию 2017 года мы рассчитываем принять 470 тыс. круизных туристов», – поделился он прогнозами.

Фото: Ольга Головина