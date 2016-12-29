Самолеты vs пароходы: две гавани в ожидании туристов

Это уже не первое подобное обращение в Москву, но все предыдущие остались без поддержки. Федеральные власти считают инициативу невозможной и ссылаются на высокий уровень террористической угрозы. Для круизных туристов сделали исключение лишь потому, что за передвижениями морских гостей якобы легче проследить. Однако комитет по развитию туризма при поддержке губернатора Петербурга готовит тяжелую артиллерию –обращение к Владимиру Путину о том, чтобы распространить 72-часовой безвизовый режим на всех петербургских туристов хотя бы в качестве эксперимента.



До 2016 года морской и воздушный инфраструктуры порты Петербурга развивались скорее параллельно друг другу. Но последний год не дал повода гордиться растущему числу туристов. По сравнению с 2015-м мы потеряли около 17% иностранных гостей – авиапутешественников. Общий пассажиропоток аэропорта Пулково снизился на 5%. Количество морских гостей ежегодно увеличивалось до 2013 года, однако в последующие -вплоть до 2015-го - их стало меньше на 13% (с 970 тыс. до 840 тыс.). Данные последних девяти месяцев текущего года говорят о том, что прироста не ожидается.



В связи с такими данными в октябре 2016-го две гавани решили действовать сообща: руководство ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) и АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель – дать оптимальные «сложносоставные» маршруты, когда турист, например, прилетает на самолете, проводит несколько дней в Петербурге, а потом отправляется в круиз по морю. Для общего дела компании придумают совместные планы по маршрутам, а также будут добиваться упрощения визового режима для всех желающих посетить Петербург.

