Самолеты vs пароходы: две гавани в ожидании туристов

Сейчас снижение пассажиропотока в Пулково можно считать закономерной реакцией на события последних лет. Во-первых, после строительства нового терминала и реконструкции здания «Пулково-1» петербургский аэропорт вышел на международный уровень. На все ноу-хау ушло 1,2 млрд евро инвестиций. И это лишь первый этап возрождения аэропорта. Чтобы окупить затраты с 2014 года в Пулково выросли тарифы на обслуживание бортов и пользование терминалом. По данным Сборника тарифов и сборов на услуги аэропортов
Российской федерации, обслуживание авиарейсов из Пулково обходится чуть ли не вполовину дороже, чем в аэропортах Москвы.
Из-за высоких тарифов авиакомпании в 2015 году сократили прямые рейсы в/из Петербурга, мотивируя это тем, что держать прямой рейс из Москвы выгоднее. Статистика 2015 года показала уменьшение рейсов в Европу на 23% в сравнении с 2014 годом. Авиакомпания «Россия» – базовый перевозчик Пулково, сокращала частоту полетов в Вену, Мюнхен, Стамбул, ссылаясь на дороговизну. В самом аэропорту сокращение рейсов объясняли плохой наполняемостью самолетов на фоне посткризисного обеднения населения.
Операционный директор сервиса продажи авиабилетов Kupibilet.ru Борис Пирожников считает, что с петербургского рынка авиаперевозок ушли «середнячки», а гиганты отрасли наоборот укореняются в Пулково.