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Ольга Головина
Самолеты vs пароходы: две гавани в ожидании туристов
Воздушный и морской порты Петербурга, хоть и преследуют общую цель – пропустить как можно больше пассажиров, развиваются по-разному. Морские перевозки последние годы показывали стабильную положительную динамику, рынок авиаперевозок, напротив, падал. Что объединяет и что разделяет морскую и воздушную гавани Северной столицы, разбирался корреспондент «Санкт-Петербург.ру».
Петербург как никогда ранее ждет гостей. Вслед за поручениями президента Владимира Путина о развитии въездного и внутреннего туризма Смольный впервые сделал ставку на отрасль, признав ее приоритетной в развитии города. Статус привлекательного для туристов города подкрепили последние высокие награды международной премии «World Travel Awards»: в сентябре 2016 года город на Неве стал лучшим направлением Европы, а в начале декабря – лучшей туристической и культурной столицей мира.

В желании привлечь как можно больше заморских путешественников в Смольном решили не останавливаться. Правительство города обратилось в МИД России с тем, чтобы 72 безвизовых часа получили туристы, прилетающие в Петербург на самолетах. Сегодня такой «бонус» есть только у туристов, прибывающих в город по воде. Городские власти уверены: если инициативу поддержат, Северная столица может стать самым посещаемом городом, если не в мире, то в России – точно.
фото: citywalls.ru
Это уже не первое подобное обращение в Москву, но все предыдущие остались без поддержки. Федеральные власти считают инициативу невозможной и ссылаются на высокий уровень террористической угрозы. Для круизных туристов сделали исключение лишь потому, что за передвижениями морских гостей якобы легче проследить. Однако комитет по развитию туризма при поддержке губернатора Петербурга готовит тяжелую артиллерию –обращение к Владимиру Путину о том, чтобы распространить 72-часовой безвизовый режим на всех петербургских туристов хотя бы в качестве эксперимента.

До 2016 года морской и воздушный инфраструктуры порты Петербурга развивались скорее параллельно друг другу. Но последний год не дал повода гордиться растущему числу туристов. По сравнению с 2015-м мы потеряли около 17% иностранных гостей – авиапутешественников. Общий пассажиропоток аэропорта Пулково снизился на 5%. Количество морских гостей ежегодно увеличивалось до 2013 года, однако в последующие -вплоть до 2015-го - их стало меньше на 13% (с 970 тыс. до 840 тыс.). Данные последних девяти месяцев текущего года говорят о том, что прироста не ожидается.

В связи с такими данными в октябре 2016-го две гавани решили действовать сообща: руководство ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) и АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» подписали соглашение о сотрудничестве. Цель – дать оптимальные «сложносоставные» маршруты, когда турист, например, прилетает на самолете, проводит несколько дней в Петербурге, а потом отправляется в круиз по морю. Для общего дела компании придумают совместные планы по маршрутам, а также будут добиваться упрощения визового режима для всех желающих посетить Петербург.
Самолет из Пулково: спасти прямые рейсы
Несмотря на заявленные амбиции, связанные с возможностями реконструированного Пулково, аэропорт не в полной мере решает задачу транспортного сообщения с Петербургом.

Вместо заявленного увеличения пропускной способности до 35 млн пассажиров в год к 2039-му, последние два года аэровокзал теряет пассажиров. По данным международного оператора аэропортов Fraport AG, входящего в число акционеров ВВСС, за десять месяцев этого года Пулково обслужил 11,3 млн пассажиров, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период 2015-го. Дальнейший прогноз ВВСС до конца года – около 13 млн. В консорциуме уверены, что падение не превысит пятипроцентной отметки. Тем не менее, в сумме за два года пассажиропоток снизился почти на 9% с рекордного 2014-го с 14,3 млн путешественников. По сути, показатели аэропорта находятся на уровне 2013 года, когда Пулково работал на базе старых терминалов.
Аэропортом Пулково управляет консорциум «Воздушные ворота Северной столицы», в который входят: «ВТБ Капитал» – 57,5% акций, Fraport AG (Германия) – 35,5%; Инвестгруппа Copelouzos (Греция) – 7%. Аэропорт находится в ведении инвесторов на 30 лет с 29 апреля 2010 года по договору государственно-частного партнерства. По условиям документа инвесторы реконструируют объект и ежегодно отчисляют прибыль владельцу аэропортов – правительству Петербурга.
*прогноз до конца года
Положительного решения МИД на безвизовый въезд для авиатуристов на 72 часа в Пулково ждут с нетерпением. В УК «Воздушные "Воздушные Ворота Северной Столицы"» уверены: упрощенный визовый режим, помноженный на растущую туристическую популярность города, сможет дать петербургскому рынку авиаперевозок и смежных отраслей мощный ресурс для развития.
«Возрастет оборот туристического рынка Санкт-Петербурга. Благодаря этому появятся дополнительные рабочие места и увеличится объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», - прогнозируют в ВВСС. Управляющие аэропортом подсчитали, что упрощение визового режима позволит увеличить пассажиропоток аэропорта Пулково на 1 млн человек в год. «Это послужит стимулом для авиакомпаний для принятия решения об открытии полетов в Санкт-Петербург, развитии маршрутной сети из Пулково», – убеждены в компании.
Сейчас снижение пассажиропотока в Пулково можно считать закономерной реакцией на события последних лет. Во-первых, после строительства нового терминала и реконструкции здания «Пулково-1» петербургский аэропорт вышел на международный уровень. На все ноу-хау ушло 1,2 млрд евро инвестиций. И это лишь первый этап возрождения аэропорта. Чтобы окупить затраты с 2014 года в Пулково выросли тарифы на обслуживание бортов и пользование терминалом. По данным Сборника тарифов и сборов на услуги аэропортов Российской федерации, обслуживание авиарейсов из Пулково обходится чуть ли не вполовину дороже, чем в аэропортах Москвы.

Из-за высоких тарифов авиакомпании в 2015 году сократили прямые рейсы в/из Петербурга, мотивируя это тем, что держать прямой рейс из Москвы выгоднее. Статистика 2015 года показала уменьшение рейсов в Европу на 23% в сравнении с 2014 годом. Авиакомпания «Россия» – базовый перевозчик Пулково, сокращала частоту полетов в Вену, Мюнхен, Стамбул, ссылаясь на дороговизну. В самом аэропорту сокращение рейсов объясняли плохой наполняемостью самолетов на фоне посткризисного обеднения населения.

Операционный директор сервиса продажи авиабилетов Kupibilet.ru Борис Пирожников считает, что с петербургского рынка авиаперевозок ушли «середнячки», а гиганты отрасли наоборот укореняются в Пулково.
После ухода недорогих авиакомпаний в Петербург стали приходить крупные игроки: Hainan Airlines, Emirates, Korean Air. Их рейсы и направления дороже, рассчитаны на потребителя с высоким уровнем дохода. Авиакомпании, которые могут дать недорогие билеты, уходят с петербургского рынка из-за высокой цены аэропорта – им нерентабельно содержать прямой рейс. Например, недавно Air Berlin и El Al закрыли рейсы из Петербурга». Разница в цене на один и тот же рейс из Петербурга может отличаться на 6-7 тыс. от билета из Москвы.
Борис Пирожников, Операционный директор сервиса продажи авиабилетов Kupibilet.ru
На 2015 год пришлись главные потрясения рынка авиаперевозок. Вкупе с высокими тарифами они затормозили развитие петербургского хаба. В октябре 2015-го «умер» крупнейший отечественный авиаперевозчик «Трансаэро», который базировался, в том числе, в Пулково – его заменила АК «Россия» с условием субсидий от города. Буквально в том же месяце россиян поразило крушение самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург (АК«Когалымавиа»). После инцидента чартеры в Египет приостановили до тех пор, пока египетская сторона не обеспечит безопасность полетов. В ноябре 2015 года турецкие военные сбили российский СУ-24, после чего закрыли авиасообщение и с Турцией - остановка русско-турецкого турпотока сказалась на количестве пассажиров. Трагические события года прошли на фоне разлада с Европой и США по украинскому вопросу, санкциями и резким скачком курса доллара, который больно ударил по кошелькам российских пассажиров.
В 2016 году петербургский аэропорт постепенно выходит из «зоны турбулентности». Во всяком случае, так считают эксперты рынка авиаперевозок и представители Смольного.

Проблему высоких тарифов частично решают две программы привлечения авиаперевозчиков в Пулково, созданные ВВСС вместе с правительством Петербурга. Одна работает с 2011 года. Вторую программу запустили в начале декабря 2016-го. Она дает скидку до 80% авиакомпаниям, которые откроют рейсы по стратегическим направлениям – таких у Пулково 50. Первопроходцами стали «Уральские авиалинии» (ГК «Аэрофлот»), запустив регулярное сообщение Петербург – Эйлат (Израиль).
Фото: vk.com/pulkovo_led
Положительные прогнозы дают в петербургском комитете по инвестициям, который курирует проект Пулково. Пусть и не очень убедительно выглядит отсылка к положительной динамике, которую заметили относительно октября нынешнего и октября 2015 года (+ 8,6%), в пресс-службе ведомства сообщили, что с начала 2016 года к Пулково присоединилось десять новых перевозчиков, открылось 14 новых направлений, в том числе девять зарубежных. «По сравнению с прошлым зимним сезоном ожидается больше перелетов AirBaltic в Ригу, Air Astana в Астану и Алматы, SAS в Стокгольм, «РусЛайн» в Осло , Utair в Мюнхен и др.», – говорят в комитете. В сентябре после годового перерыва «открыли» чартеры в Турцию.
Об улучшении в отношениях с ВВСС говорят и в АК «Россия»: «В этом году мы перевезли 4,7 млн пассажиров из/в Пулково, что полностью соответствует прошлогодним показателям. В зимнем расписании 2016 года планируем полеты по 43 маршрутам, рассматривается возможность выполнения других прямых рейсов, в том числе – в Пекин», – сообщил «Санкт-Петербург.ру» представитель авиакомпании. По его информации, летом этого года работало восемь новых направлений из Пулково.
В конце 2016 года улучшилась и транспортная доступность Пулково. Благодаря запуску центрального участка ЗСД из северных районов города до аэропорта можно добраться меньше чем за час, а из/в центр – за десять минут. К Чемпионату мира по футболу-2018 в планах города запустить и линию легкорельсового трамвая из Пулково к метро «Купчино».
«Морская столица России» и порт без флота: как в Петербурге встречают морских гостей
Морские туристы прибывают в Петербург на круизных лайнерах и паромах. Первые приходят ненадолго погостить в сезон навигации, вторые работают круглый год. Основной поток гостей с моря встречают два крупных объекта портовой инфраструктуры на Васильевском острове: Пассажирский порт «Морской фасад» (запущен в 2008 году на намыве) и старый причальный комплекс Морской вокзал 1982 года постройки. Лайнеры идут в большой порт, а на морвокзале базируется паром частной кипрской судоходной компании St. Peter Line «Princess Anastasia». Сравнительно небольшое количество туристов прибывает к нарядным историческим причалам набережных Лейтенанта Шмидта и Английской.

Согласно отчету «Агентства внешнего транспорта» (в подчинении комитета по транспорту), за девять месяцев 2016 года количество морских пассажиров составило около 770 тыс. человек – можно предположить, что к концу года сохранятся показатели 2015 года – более 800 тыс. человек.
Фото: vk.com/stpeterline
Правда, рекорда 2013 года в 972 тыс. туристов петербургский рынок морских пассажирских перевозок не достиг. В большей степени это связано с падением числа российских путешественников: после резкого скачка курса круизы стали не так доступны, а билеты на паромы и лайнеры продаются только за валюту.

Иностранным туристам, наоборот, стало выгоднее посещать Северную столицу и другие города России. Именно они последние два года сохраняли рынок морских перевозок Петербурга. Большую часть морских путешественников, по данным АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад"», составили граждане Германии (31%), США (19%), Великобритании (13%) и Испании (7%). В комитете по развитию туризма считают, что введение в 2009 году 72-часового безвизового режима для пассажиров, приходящих морским путем, сыграло здесь не последнюю роль.
Сохранение прошлогодних результатов в морской отрасли скорее любопытно, поскольку 2016 год стал временем перемен, коснувшись и порта, и паромов. Весной в морпорту сменили руководство. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в Смольном, власти, в частности комитет по инвестициям (курируют работу объекта), оказались недовольны работой управленцев и показателями порта. Объект рассчитан на 812 судов и почти миллион пассажиров, но за все годы работы он не дал и половины показателей. В этом отношении судьба нового порта перекликается с историей нового Пулково.
Рекордов не было и в этом году – порт принял только 209 круизных лайнеров и 456,4 тыс. пассажиров – почти на 10% меньше, чем в навигацию 2015. В руководстве порта уверены, что виной тому цикличность спроса из-за политики круизных линий: «Каждые три-четыре года их рекламная активность вызывает в том или ином круизном регионе заметное увеличение пассажиропотока, который затем корректируется», – сослались на слова портовых управленцев в Российском союзе туриндустрии.
Фото: visit-petersburg.ru
В АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад"» корреспондента «Санкт-Петербург.ру» заверили, что место подвигам обязательно будет в 2017-м: «Мы ожидаем 19% рост пассажиропотока – до 543 тыс. пассажиров, которые прибудут на 250 круизных судах, что станет рекордным за всю историю Пассажирского порта Санкт-Петербург».
Несмотря на удручающие показатели, в этом году власти города портом довольны. В комитете по инвестициям сообщили, что, несмотря на падение пассажиропотока, его финансовые показатели растут. По прогнозам ведомства, к концу года выручка порта составит 64 млн рублей, что на 10% выше, чем в 2015 году, а чистая прибыль взлетит почти на 60%, достигнув 39,5 млн рублей. Помогла в этом, как считают в комитете, оптимизация расходов.

Поэтому и планы на развитие морпорта наполеоновские: сейчас там увеличивают причальный фронт, чтобы принять как можно больше морских гигантов. Кроме того, реконструируют пункт пропуска через границу с РФ, который позволит принимать суда с грузовой составляющей, в том числе – паромы. Это позволит получить грант Евросоюза на программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014 – 2020». Благодаря этому в перспективе мы можем получить паромное сообщение между Петербургом и портом Хамина-Котка – нашим партнером по программе.

Перспективы традиционного паромного сообщения из Петербурга тем временем вызывают вопросы, вплоть до возможной потери морского сообщения с балтийскими странами.
Фото: helfi.ru
До осени из Петербурга ходили два парома Princess Maria и Princess Anastasia, принадлежащие компании St. Peter Line – пока единственного паромного оператора балтийского направления (Петербург-Хельсинки-Таллин-Стокгольм). В сентябре стало известно, что суда перешли к итальянскому судоходному гиганту Moby Lines (Moby S.p.A), после чего «Мария» ушла в теплые воды Лигурийского моря, сменила имя и порт приписки. «Анастасия» осталась в Петербурге до января с последующей реконструкцией. До декабря никто не знал, вернется ли судно в петербургскую гавань: во всяком случае, в комитете по развитию туризма нам честно признались, что уход паромов сбил планы ведомства и что делать дальше там пока не решили.
Иностранные игроки паромного рынка Балтики, финский Viking Line и эстонский Tallink Grupp, занимать «вакансию» в Петербурге не планировали. В компании Viking Line корреспонденту «Санкт-Петербург.ру.» сообщили, что не имеют ресурсов для такого предприятия, хоть и считают петербургское направление интересным. В Tallink Grupp не намерены возобновлять регулярное паромное сообщение с Петербургом, которое было до 2004 года. «Компания сейчас организовывает специальные круизы в Петербург – этого достаточно», сообщил представитель Tallink Grupp, отметив хорошую работу петербургского порта.
Princess Anastasia в апреле пустят по обновленному маршруту – впервые судно будет делать ночную стоянку, чтобы туристы могли подольше остаться в Петербурге
В St. Peter Line упорно хранили молчание. И только 1 декабря компания поделилась планами с представителями СМИ. Гендиректор Сергей Котенев объявил, что St. Peter Line не «продалась», но объединилась с Moby на паритетных условиях, а паромы перешли итальянцам в аренду на шесть лет. Котенев сообщил, что Princess Anastasia обзаведется итальянским интерьером и останется в Петербурге – в апреле ее запустят по обновленному маршруту. По замыслу альянса новый продукт сориентируют на иностранцев: впервые судно будет делать ночную стоянку, чтобы туристы могли подольше остаться в Петербурге. Экс-«принцесса Maria» пока будет обслуживать маршрут Ницца-Бастия.
Руководитель St. Peter Line пояснил пертурбацию паромов конъюнктурой рынка – он уверен, что французы принесут больше прибыли, чем жители балтийских стран. Тем более, еще в прошлом году резко упал общий пассажиропоток туристов на Балтике. По данным источника «Санкт-Петербург.ру» из РСТ, оба парома действительно ходили полупустыми: русских стало меньше, а иностранные туристы составляли только четверть пассажиров.
Фото: helfi.ru
Как и для всего рынка морских перевозок, рекордным для судовладельцев оказался 2013 год, когда паромы перевезли около 700 тыс. пассажиров, однако далее пошел спад до 489 тыс. в 2015 году. Еще тогда в компании нацелились убрать один паром с Балтики и развивать более прибыльные направления, в том числе дальневосточное и черноморское. «Итальянские страсти» оказались интереснее.

Владельцы Moby Lines, братья Алессандро и Акилле Онорато, пока довольны сделкой и заявляют грандиозные планы на Балтику. Их цель – стать главным паромным оператором направления. Тем более, финские и эстонские коллеги вежливо уступили дорогу амбициозным итальянцам.

Несмотря на пертурбацию флота, в этом году St. Peter Line умудрилась перевезти на 10% больше пассажиров, чем в 2015-м. К концу года ожидают цифру в 550 тыс. человек. Это и обеспечило сохранение общего морского пассажиропотока в Петербурге, о чем говорят результаты работы причалов и портов.
Эксперт по водным ресурсам, член совета Гильдии маркетологов и специалист по управлению маркетинговыми рисками Дмитрий Иванюшин комментирует сделку так: «Возможно, St Peter Line таким образом решили закрыть вопросы по кредитным обязательствам либо урегулировать финансово-имущественные между инвесторами». При этом собеседник «Санкт-Петербург.ру» уверен, что любые перестановки в «не нашей», кипрской компании, мало влияют на рынок пассажирских перевозок Петербурга.
Главной проблемой морских пассажирских перевозок в Петербурге является отсутствие собственного круизного флота
Иванюшин считает, что главной проблемой морских пассажирских перевозок в Петербурге является отсутствие собственного круизного флота и глобальной морской доктрины России: «К примеру, маленькая Эстония поглотила финскую Silja Line. Теперь Tallink - крупнейший балтийский оператор. А гигантская Россия не может себе позволить хотя бы один собственный морской круизный корабль или суперпаром под собственным флагом», рассуждает эксперт, отметив, что Петербург – главный пункт назначения всех балтийских круизов для всех круизных компаний мира, рекомендованный UNESCO.
По оценкам международной ассоциации круизных операторов CLIA, круизный рынок считается самым быстрорастущим сегментом мирового туризма: доходность морских круизов составляет 7% в год, речных – 11%. По мнению Иванюшина, для Петербурга и России есть смысл обратить внимание на второе. «Санкт-Петербург обладает идеальной природной морской инфраструктурой и инфраструктурой для обеспечения транспортных перевозок класса река-море. Глубоководное устье Невы позволяет океанским лайнерам заходить в самый центр города. А построенная в 30-50 годы XX века единая глубоководная транспортная система, объединяющая водные магистрали первого класса (глубиной свыше 3,2 м) в Европейской части России, превращает любой город вдоль нее – от Петербурга до Ростова-на-Дону и Астрахани в «порт пяти морей», – резюмирует эксперт.
Идея о собственном круизном флоте витает и в воздухе Петербурга: еще в октябре председатель комитета по тризму Андрей Мушкарев на конференции по водному туризму заявил, что для полного счастья Петербургу нужен собственный флот, сотрудничество с круизными операторами и собственный национальный паромный оператор.
В Смольном ожидают, что к 2020 году количество морских пассажиров достигнет 1 млн человек – это указано в госпрограмме «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы». В Пулково ждут показателя в 35 млн пассажиров в год. Оправдает ли Петербург звание лучшей культурной и туристической столицы мира – станет известно в перспективе.
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