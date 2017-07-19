С мая 2018 года россиянам придется платить «курортный сбор»

Накануне, 19 июля, Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о курортном сборе. Согласно поправкам нижней палаты парламента, максимально возможную ставку этого налога на первый год проведения эксперимента сократили до 50 рублей.

Парламентарии также сделали отсрочку его введения для четырех «пилотных» регионов и освободили несовершеннолетних детей от уплаты курортного сбора. В первую очередь закон начнет действовать в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях не ранее с 1 мая 2018 года.

Также предполагается, что в муниципальные бюджеты будет зачисляться 70%, а в региональные – 30% от средств, собираемых в течение первого года действия этого эксперимента. Позже все 100% будут направляться в местные бюджеты.

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В правительстве РФ считают, что суммарный объем поступлений в период проведения эксперимента с 2018 по 2022 годы составит более 26 млрд рублей.

При этом турбизнес по-прежнему крайне негативно оценивает данный закон. Так, свою позицию представители туротрасли озвучили на прошедшей 6 июля встрече с депутатами ГД. По их мнению, неясна сама технология курортного сбора, стоимость его администрирования, четко не прописана программа его целевого назначения, передает Tourdom.ru.

Ранее 3 июля администрация Петербурга выступила с инициативой включения Северной столицы в список регионов, участвующих в эксперименте по внедрению курортного сбора.