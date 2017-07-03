В Петербурге может появиться курортный сбор

Администрация Петербурга выступила с инициативой включения Северной столицы в спсиок регионов, участвующих в эксперименте по внедрению курортного сбора. Об этом заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия заявила на заседании сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия».

«Нам кажется, что введение такого налога должно положительно повлиять на развитие туристической отрасли Санкт-Петербурга. Однако закон, по нашему мнению, не до конца доработан. Например, сейчас в нем не четко прописано, какие учреждения будут собирать этот курортный сбор. Обозначено только, что это будут учреждения, предоставляющие туристические услуги, состоящие на учете в налоговом органе. Однако мы видим, что часть туристов останавливается в учреждениях, которые не подпадают под определение туристических услуг», - рассказала Гвичия.

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Законопроект о введении курортного сбора был принят Госдумой в первом чтении. Пилотными регионами в настоящий момент назначены Республика Крым, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края. Культурная столица также претендует на проведение эксперимента. Согласно нему, сбор будет составлять до ста рублей в сутки, его будут вносить пользователи курортной инфраструктуры.

В апреле 2017 года губерантор Петерубрга Георгий Полтавченко отправил председателю Совфеда Валентине Матвиенко письмо, в котором отметил, что Петербург готов к упрощении системы выдачи электронных виз. В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощении визового режима для интуристов-гостей Владивостока. Граждане стран из списка, формируемого правительством, смогут с августа посещать город на срок до восьми дней, предварительно оформив бесплатную электронную визу.



