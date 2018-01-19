Петербург вошел в топ-5 самых популярных "новогодних" регионов России

Петербург вошел в пятерку самых популярных регионов России в новогодние праздники 2018 года, сообщили в комитете по развитию туризма.

Список самых популярных городов в новогодние каникулы возглавила Москва: ее посетили 4,8 млн туристов, что на 13% больше, чем в прошлый год. Прирост в 10% показала расположившаяся на второй строчке Московская область: там отдохнули 2,7 млн туристов. На третьем месте – Краснодарский край, показавший прирост в 19% по сравнению с 2017 годом. Из 600 тыс. туристов 400 тыс. отдохнули в Красной поляне.

Город на Неве занял четвертое место. В новогодние праздники Петербург посетило свыше 400 тыс. туристов. Пятерку самых популярных «новогодних» регионов замкнула Владимирская область, в которой отдохнули 201 тыс. человек.

В десятку самых популярных у туристов в дни каникул регионов также вошли: Тюменская область (200 тыс. человек), Вологодская область (177 тыс.), Саратовская область (162 тыс.), Башкирия (148 тыс.) и Татарстан (130 тыс.). Подробный список опубликован на сайте ТурСтата.

В 2017 году Петербург стал одним из самых привлекательных для туристов городом Европы. Город на Неве получил за это международную премию World Travel Awards, обогнав Амстердам, Барселона, Лондон, Париж и Рим. В прошлом году Северную столицу посетили более 7,5 млн туристов, половина из них – гости из-за рубежа.