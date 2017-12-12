Петербург победил в двух номинациях World Travel Awards 2017

Петербург стал обладателем двух премий World Travel Awards 2017, сообщили в комитете по развитию туризма. Большой финал конкурса прошел во Вьетнаме.

Северная столица России победила в номинациях «Лидирующее мировое культурно-туристическое направление» и «Лидирующее городское направление мира». У Петербурга были такие серьезные соперники, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Пекин, Сидней и другие.

Председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев считает, что награда Петербургу досталась заслуженно. «Увидев Петербург своими глазами сложно не только отрицать его туристский потенциал, но и остаться равнодушным к Северной Венеции», - прокомментировал он.

Награда World Travel Awards считается наиболее престижной в области туризма: иногда ее называют «Оскаром в туризме». Она вручается ежегодно с 1993 года победителям разных номинаций, за которых голосуют и туристы, и специалисты индустрии.