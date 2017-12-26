Петербург в 2017 году посетили 7,5 млн туристов

За 2017 год Петербург посетило более 7,5 млн туристов, передает АБН со ссылкой на председателя комитета по туризму Андрея Мушкарева.

По словам Мушкарева, стало больше туристов из-за рубежа: 50% от всех гостей города. Глава комитета по туризму отметил, что Северную столицу могут посещать до 18 млн туристов в год.

Проблема Петербурга в том, что в нем есть как высокий туристический сезон, так и низкий, заметил Мушкарев. При этом он уточнил, что впервые в этом году Петербург обогнал Москву по так называемому «туризму выходного дня» в традиционно низкий сезон — сентябрь и октябрь.

Также, по информации комитета по туризму, хорошие результаты показал так называемый «событийный» туризм. В дни Фестиваля света в ноябре Петербург посетили более 1 млн человек.

В этом году Петербург стал одним из самых привлекательных для туристов городом Европы. Город получил за это международную премию World Travel Awards. Среди прочих номинантов были заявлены такие города, как Амстердам, Барселона, Лондон, Париж и Рим.