Станция метро «Площадь Восстания» закрыта на вход и выход

В Санкт-Петербурге в городском метрополитене одну из станций пришлось закрыть как на вход, так и на выход.

В 11:32 в Северной столице на «Кировско-Выборгской» линии на станции метро «Площадь Восстания» обнаружили бесхозный предмет. В связи с этим станцию оцепили, и закрыли на вход. Поэтому поезда будут следовать без остановок через станции «Площадь Восстания» и «Маяковская».

Жителей Петербурга призывают заранее выбирать удобные маршруты для следования на работу.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в петербургском метрополитене по техническим причинам закрыли станции «Чернышевская» и «Невский проспект»