Администрация Петербурга призывает горожан быть осторожнее во время гололеда

Комитет Петербурга по благоустройству ссылается на прогноз погоды и призывает петербуржцев быть осторожнее. Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни на дорогах ожидается гололедица и мокрый снег, а значит получить травмы станет гораздо проще.

Коммунальные службы начнут усиленную работу по борьбе с факторами, мешающими безопасности движения пешеходов и машин. Например, скользкие тротуары способствуют получению многих травм.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об инициативе Александра Беглова ввести систему электронных медицинских карточек во все поликлиники Петербурга, в том числе и в частные.