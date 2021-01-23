Финляндия закрывает границы с Россией

Финляндия начинает закрывать границы с Российской Федерацией. Так, с 27 января финны закроют контрольно-пропускной (КПП) Иматра, который находится на российской территории в городе Светогорск.

В пресс-службе МВД Финляндии сообщили, что ограничения коснутся только пассажирского трафика, грузового это никак не коснется. Ограничения по въезду в страну продлятся до 25 февраля этого года.

«Пункт пересечения границы Иматра будет закрыт для пассажирского движения с 27 января», — заявила глава МВД страны Мария Охисало.

Ограничения по запрету на въезд других стран на территорию Финляндии будет действовать как минимум до 9 февраля 2021 года.