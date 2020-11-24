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На КАД произошло массовое ДТП

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© Фото: pixabay.com

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Образовалась огромная пробка.

В ДТП, произошедшем на 91 +500 километре внешнего кольца КАД, были задействованы 11 автомобилей.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, пытаются разрешить сложившуюся на дороге ситуацию. Один из участников дорожного движения отметил, что причиной ДТП стало несоблюдение дистанции. По словам очевидца, авария произошла на расстоянии двух машин от него. Он успел затормозить. Автомобилист акцентирует внимание на важности соблюдения дистанции на дороге. Столкнувшиеся автомобили заняли третий и четвертый ряды.

На данный момент, о пострадавших в автомобильной аварии не сообщалось. Отмечается, что длина пробки, образовавшейся в результате инцидента, достигает 7 километров.

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