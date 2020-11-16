На трассе Р-21 «Кола» будет перекрыто автомобильное движение

На федеральной трассе Р-21 «Кола» будет перекрыто автомобильное движение четыре ночи подряд. Об этом информируют всех водителей Ленинградской области.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что перекрытие автодороги связано с разводом Ладожского моста. Работы будут проводиться четыре ночи подряд.

Таким образом, с 17 ноября по 24 ноября будет полностью перекрыто движение в ночное время суток. Проведение работ будет длиться весь указанный период с 00:00 до 02:00.

Напомним, что Ладожский мост разводится только при определенных погодных условиях. Так, например, разводка моста производится только при температуре воздуха не более +25 градусов, а также скорости ветра не более 15 метров в секунду.