На Обводном произошла автомобильная авария

От автомобилистов поступают жалобы по поводу дорожной пробки, которая образовалась в результате инцидента.

Автомобильная авария произошла в пятницу вечером, 30 октября, в Адмиралтейском районе Северной столицы. Информация об инциденте была опубликована очевидцами аварии в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел на перекрестке Обводного канала с Лифляндской улицей. Автомобилист, находящийся за рулем иномарки, не справился с управлением. Машина врезалась в здание. Происшествие привело к образованию пробки, средний и правый ряд заняты. Автомобилисты получили совет объезжать место происшествия, чтобы не попасть в пробку.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.