Расписание электричек из Петербурга изменится в ноябрьские праздники

Выходные дни были перенесены на 3 и 4 ноября, в связи с чем, расписание электричек претерпит изменения.

3 ноября электрички будут ходить в соответствии с пятничным расписанием, а 4 ноября можно ориентироваться по графику воскресенья. Информация об изменениях была предоставлена пресс-службой Северо-Западной пассажирской компании. Однако расписание с изменениями содержит в себе исключения.

Сообщается, что электропоезда, идущие от Витебского вокзала в Великий Новгород, а также поезда по направлению Оредеж - Дно будут отправляться и прибывать в соответствии с расписанием по календарным дням недели. Тоже самое коснётся и составов, идущих от Балтийского вокзала в Сланцы и обратно.

Полное расписание электричек и информацию обо всех изменениях можно найти на сайте пассажирской компании.