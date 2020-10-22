Петербургскому троллейбусу исполняется 84 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, 21 октября городской троллейбус празднует день рождения. Транспортному средству исполняется 84 года.

В первые троллейбусы в Санкт-Петербурге появились в 1936. По словам губернатора Северной столицы, который поздравил троллейбус с праздником, Петербург является лидером в развитии современного троллейбусного движения среди всех городов Российской Федерации.

Сообщается также, что за 2020 год количество транспортных средств в троллейбусном парке значительно увеличилось. За текущий год число троллейбусов должно возрасти на 142, среди новых троллейбусов некоторые имеют увеличенный автономных ход. Каждые сутки около полутысячи пассажиров пользуются троллейбусами.