Утро 2 октября в Петербурге началось с 5-балльной пробки

Сервис «Яндекс.Пробки» предоставил данные утреннего трафика в Санкт-Петербурге. Благодаря этому стало известно, что утренний час пик образовал пробки на дорогах города в 5 баллов.

Отмечается, что высокий уровень пробок был зафиксирован уже к 9 утра пятницы. На данный момент трудно проехать на проспекте Стачек и на Октябрьской набережной. Также заторы образовались этим утром по традиции на Выборгском и на Невском проспекте.

Сегодня пятница, конец рабочего дня, так что днём и особенно вечером стоит ожидать, что уровень пробок будет только расти, ведь к выходным многие петербуржцы уезжают на дачи в Ленинградскую область.