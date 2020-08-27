Движение на Васильевском острове в выходные ограничат из-за съемок фильма

Движение на Васильевском острове в Санкт-Петербурге будет ограничено в вечернее время в период выходных. Это произойдет из-за производства телевизонного фильма «Знахарь», который снимает ООО «Лига фильм».

Комитет по развитию транспортной инфарстуктуры города сообщает, что водители столкнутся со следующими ограничениями. Движение на Васильевском острое будет перекрыто с 18:00 29 августа до 9:00 30 августа на Биржевой площади и Тифлисском переулке. Также сообщается, что в этот же период будет запрещено останавливать машины в Тифлисском переулке и на Биржевом проезде.