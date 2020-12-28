Петербург встал в восьмибалльных пробках

В Петербурге задержан мужчина после попытки продать девушку в рабство

Резкое похолодание и скользкие дороги ждут жителей Ленобласти с 13 по 15 декабря

В Петербурге отменили плату за выдачу разрешений на перевозку пассажиров в такси

В Петербурге задержан мужчина после попытки продать девушку в рабство

Водителей ждут новые штрафы за игры в "шашечки" на дороге и другие нарушения

Как писал Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 25 декабря, город стоял в девятибалльных пробках - ситуацию на дорогах осложняла непогода, валил мокрый снег, на трассах возросло число ДТП.

Больше всего забиты Невский проспект, Садовая улица, Выборгская и Пироговская набережные. Намертво встали Большой проспект П.С. и Большая Пушкарская улица.

Утром плотность заторов тянула на 4 балла, а к трем часам дня - уже 6 баллов.

В преддверии новогодних праздников в Санкт-Петербурге появились пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 18 ч пробки составляют 8 баллов.

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