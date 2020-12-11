Ситуация на дорогах Петербурга резко ухудшилась из-за непогоды

В Санкт-Петербурге отмечены пробки по всему городу - 8-9 баллов.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», самая непростая ситуация - на Невском, Литейном, Лиговском проспектах, стоят и набережные в центре.
Пробки отмечены и на Каменноостровском проспекте на Петроградке, и на Большом проспекте В.О.
Прогнозируется, что ситуация улучшится через пару часов.
"КП" пишет, что в городе гололед, что отчасти и стало причиной скопления машин.
Очевидцы в соцсетях сообщили о нескольких авариях, произошедших в пятницу днем. Так, на Пироговской набережной столкнулись четыре легковушки, а на пересечении Пограничника Гарькавого и Народного Ополчения – три. ДТП с двумя иномарками и микроавтобусом произошло недалеко от Токсовского тоннеля.
На Комендантском проспекте, после съезда с КАД, развернуло и вынесло с дороги груженный новыми автомобилями автовоз.
Синоптики обещают, что непогода продержится в северной столице пару дней.