Ситуация на дорогах Петербурга резко ухудшилась из-за непогоды

В Санкт-Петербурге отмечены пробки по всему городу - 8-9 баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», самая непростая ситуация - на Невском, Литейном, Лиговском проспектах, стоят и набережные в центре.

Пробки отмечены и на Каменноостровском проспекте на Петроградке, и на Большом проспекте В.О.

Прогнозируется, что ситуация улучшится через пару часов.

"КП" пишет, что в городе гололед, что отчасти и стало причиной скопления машин.

Очевидцы в соцсетях сообщили о нескольких авариях, произошедших в пятницу днем. Так, на Пироговской набережной столкнулись четыре легковушки, а на пересечении Пограничника Гарькавого и Народного Ополчения – три. ДТП с двумя иномарками и микроавтобусом произошло недалеко от Токсовского тоннеля.

На Комендантском проспекте, после съезда с КАД, развернуло и вынесло с дороги груженный новыми автомобилями автовоз.

Синоптики обещают, что непогода продержится в северной столице пару дней.