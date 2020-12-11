Рабочие завершили ремонт КАД у Софийской улицы досрочно

Дорожные работы в районе автомобильной развязки Кольцевой автодороги с Софийской улицей досрочно завершены. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Рабочим удалось сдать участок почти на две недели ранее установленного срока.

В ходе ремонта были заменены два деформационных шва на 61-м колименте, на внутреннем кольце.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", работы начались 24 ноября. Были перекрыты две полосы движения.