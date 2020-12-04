Общественный транспорт на Лиговском проспекте встал из-за ДТП

ДТП с каршерингом привело к образованию огромной пробки в центре Петербурга. О происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» "ВКонтакте".

Причиной скопления транспорта стала иномарка, вставшая на "выделенке" на Ново-Каменном мосту через Обводный канал. Авто перекрыло движение общественного транспорта, загородив выделенную полосу.

Неизвестно, кто еще участвовал в аварии и есть ли пострадавшие. Однако уже ранним утром дорога "встала".

По информации ГУП «Пассажиравтотранс», открыть полосу для движения удалось около семи утра.



Еще одна авария спровоцировала затор в Калининском районе Петербурга. На проспекте Руставели автовоз столкнулся с автобусом.