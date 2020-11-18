Смольный подписал соглашение с ВТБ о строительстве развязки ЗСД

Правительство Петербурга и группа ВТБ подписали соглашение о строительстве Витебской развязки Западного скоростного диаметра на основе государственно-частного партнерства. Как сообщили в Смольном, это дополнительное соглашение к уже существующему.

Начнут строить трассу уже в начале будущего года. А завершить шестиполосную развязку, которая свяжет ЗСД с Московским и Фрунзенским районами, планируется в 2025 году. Длина дорожного узла будет более двух километров, пропускная способность - 70 тыс. авто в сутки, скорость движения - 110 км/ч.

Развязка оценивается примерно в 27 млрд руб. плюс 12 млрд руб. на подготовку территории - всего 39 мрлд руб. Объем средств сложится за счет вложений инвестора, а также долей от городского и федерального бюджетов.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", Витебская развязка - это первый этап в возведении Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).