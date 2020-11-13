Беглов запустил движение на новом участке проспекта Ветеранов

В Красносельском районе запущено полноценное движение по новому участку проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя. На церемонии открытия присутствовал губернатор северной столицы Александр Беглов и рабочие.

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), с 16 ноября по дороге поедут троллейбусы. В частности, будет продлен маршрут №46 до станции Сергиево.

В комитете уточнили, что новая трасса длиной 2,2 км будет основной дорогой для жилых комплексов, а также разгрузит движение по Петергофскому шоссе.

Стоимость строительства оценивается примерно в миллиард рублей.