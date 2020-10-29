На ремонт Лиговского путепровода выделят еще 1 млрд рублей

Санкт-Петербург получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реконструкцию Лиговского путепровода. Проект дополнительного соглашения между правительством Санкт-Петербурга и Росавтодором о предоставлении средств одобрил губернатор Александр Беглов.



Путепровод является частью магистрали, связывающей федеральную трассу «Нарва», КАД с улицами Петербурга.

С помощью допсредств реконструкция пойдет быстрее. К концу текущего года планируется завершить около трети работ.

Согласно новому проекту бюджета на будущий год, на дороги планируется потратить более 42 млрд рублей.