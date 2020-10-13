Движение на некоторых улицах Петербурга ограничат до декабря

С 13 по 19 октября будет перекрыт участок для движения на улице Седова и бульваре Красных Зорь.

С 20 октября по 2 ноября ограничения будут действовать на бульваре Красных зорь от улицы Бабушкина до улицы Седова и улице Седова у Полярников, сообщили дорожники.