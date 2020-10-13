Движение на некоторых улицах Петербурга ограничат до декабря

С 13 по 19 октября будет перекрыт участок для движения на улице Седова и бульваре Красных Зорь.
С 20 октября по 2 ноября ограничения будут действовать на бульваре Красных зорь от улицы Бабушкина до улицы Седова и улице Седова у Полярников, сообщили дорожники.
С 14 по 21 октября нельзя будет перемещаться по боковому проезду Петергофского шоссе.
С 15 октября по 15 декабря работы будут вестись на Ириновском проспекте и проспекте Солидарности. Также с середины октября по 2 декабря поэтапно ограничат и закроют улицу Стойкости.
Обо всех подробностях действующих ограничений можно узнать на сайте ГАТИ. Причинами ограничений являются различные работы - замена канализации, ремонт трамвайных путей и дорожного покрытия и др.