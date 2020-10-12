На платной трассе М-11 зафиксировали тысячу "зайцев"

На платной трассе М-11 отметили около тысячи нарушений за август. Платную дорогу, снося шлагбаумы, использовали 930 водителей, сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль двух столиц».

При этом среди нарушителей были легковушки, мотоциклы и даже грузовые машины.

Как отметили в дорожной службе, сбить шлагбаум - это ДТП и за него положено лишение прав. В местах происшествия размещены камеры видеонаблюдения, так что избежать наказания не получится.

Всегео за 2020 год водители нарушили правила проезда более 6,5 тыс. раз, нанеся таким образом ущерб госбюджету на 3,5 млн рублей.