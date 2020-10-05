Петербург получит из федерального бюджета 1 млрд в 2020 году на новую трассу

Правительство РФ планирует выделить средства на строительство первого участка Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Петербурге.

Как сообщает «Ъ», из федерального бюджета поступит 10 млрд рублей в 2020-2023 годах. В этом году северная столица получит 1 млрд рублей, а в последующие три года будет выделяться по 3 млрд рублей.

Пока что готовится предложение от Минфина и Минтранса.

Отмечается, что Минфин совместно с Минтрансом и правительством Петербурга должны будут подготовить предложения по выделению средств.

По плану трасса начнется в районе пересечения ЗСД с Благодатной улицей, пройдет по промышленным территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского и Московского районов. Кроме того, трасса будет проходить и по территории Всеволожского района Ленобласти.

Если на строительство первого участка понадобится 10 млрд, то на весь ВСД - около 160-180 млрд рублей.