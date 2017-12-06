Президента России Владимира Путина пригласили принять участие в забеге «Белая ночь» на берегу Финского залива. Открытое письмо к главе государства на своей странице в Facebook опубликовал марафонец и организатор трейла Юрий Строфилов.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы знаем, как вы относитесь к спорту. Мы видели вас (по телевизору конечно) на трибунах крупнейших спортивных мероприятий, в кимоно на татами, на лошади с голым торсом, на горных лыжах и даже с удочкой. Олимпиады - это ваш личный проект. Но доблестный заместитель председателя правительства, кавалер ордена «за заслуги перед Отечеством III степени» вас подставил. Вероятно, ваши подчиненные разберутся перед каким отечеством третьей степени у господина Мутко заслуги, а нам нужно двигаться дальше», - говорится в письме.

«Члены МОК вероломно снесли вершину айсберга. Напрочь. Как курочка два яичка дедушке. Надо сказать, что вершина эта уже давно стояла рядом с айсбергом на хлипком основании из поцарапанных пробирок с несвежей мочой. На айсберг у нас есть. Лед у него так себе - не очень блестит, рыхлый. Сейчас самое время обратить на него внимание. Я про любительский спорт», - также пишет Строфилов.

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По данным сайта «ПроБЕГ в России и мире», за прошедший год количество участников любительских соревнований по бегу выросло на 43%. По мнению Строфилова, любой спорт начинается с бега. «Среди бегунов-любителей есть ветераны с многолетним опытом и совсем детишки. Ветераны передадут свои знания, а дети вырастут и продолжат заниматься горными лыжами, дзюдо, шахматами или останутся в легкой атлетике (если конечно не все легкоатлетические стадионы превратят в футбольные поля)», - отмечает организатор забега «Белая ночь».

Юрий Строфилов утверждает, что любительскому спорту в России не хватает именно Владимира Путина, так как все крупные мировые любительские марафоны делаются при непосредственном участии руководителей страны и мэров городов. «Если нас не пускают на крупные международные события, давайте делать крупные события у нас. Для этого руководители страны должны понимать, как устроены пробеги, наблюдая за ними изнутри, с позиции участника. У нас есть много спортивных функционеров, но не многие из них могут пробежать 10 км. Покажите им пример», - предлагают Путину.

«Специально для вас, Владимир Владимирович, мы подготовили пробег «Белая ночь». Пройдет он в вашем любимом городе Сестрорецке. Учитывая ваш напряженный график работы, мы начинаем пробег в полночь 23 июня, это суббота. К этому времени вы, должно быть, закончите свои важные дела», - говорится в открытом письме.

«Спорткомитет дал нам ценнейшие указания и оперативно внес пробег в список особо важных спортивных мероприятий. Ждем вас на старте, до Нового года открыта регистрация по льготной цене. И пожалуйста, не забудьте медицинскую справку, Минздрав не разрешает нам выпускать на дистанцию спортсменов без справки», - резюмируют Юрий Строфилов.

Ночной забег «Белая ночь» пройдет в Курортном районе с 23 на 24 июня 2018 года. Будут доступны две дистанции - 10 и 20 км. Необычный ночной трейл, который заканчивается красивым рассветом на берегу Финского залива, пройдет уже второй год подряд. О том, какой забег-праздник устроили в нынешнем году, можно прочесть по этой ссылке.