Забег по веселью: трейл «Белая ночь» на берегу Финского залива

Чудеса в стартовом городке

Трейл «Белая ночь» на берегу залива в Курортном районе начался ярко и громко – с боя африканских барабанов. В ночь с 24 на 25 июня здесь собрались участники ночного забега, они увлеченно и с азартом в глазах импровизировали #Вбарабан. Со стороны казалось, что люди исполняли особый магический ритуал, и синхронные звуки ритма должны были разогнать нависшие тучи над стартовым городком. Возможно, именно благодаря стараниям новоиспеченных шаманов и удалось отсрочить наступление любимой петербургской погоды.

Фото: Instagram / @ok_sun_life

Пока одни участники колдовали, другие проходили регистрацию для прохождения беговых дистанций на 10 и 20 километров. Среди них особенно выделялись люди, пришедшие в цветастых пижамах, с повязками на глазах и бигуди в волосах ¬– это участники «Пижамного забега».

Организаторы мероприятия подумали не только о закадычных спортсменах, но и о петербуржцах, кому просто хочется повеселиться – ведь самую короткую ночь в году просто нельзя проспать! Дистанция для «пижамников» была символичная – всего два километра, но даже небольшое расстояние хорошенько взбодрило и дало сил для дальнейших развлечений.

Эстафету зрительского внимания после регистрации на трейл подхватил Виктор Йугин. Он предложил собравшимся опробовать на себе методику Плейстик. По его словам, с помощью нее можно ликвидировать «мысленную турбулентность». Вручив желающим специальные ракетки и мячик, Виктор провел мастер-класс для всех желающих, которых оказалось немало. Только никаких ударов и бросков, как в теннисе: движения должны быть плавными и под спокойную музыку.

Тем временем в стартовом городке начала работать группа специального спортивного массажа Professional mаssage group «sport life», состоящая из пяти профессионалов. Они активно улучшали физическое самочувствие бегунов. Спортивный массаж расслабляет мышцы, сухожилия и связки, это хорошо помогает избежать болезненных ощущений на следующий день, а также растяжений. Массажным кабинетом на свежем воздухе решили воспользоваться около 200 спортсменов.

Фото: Instagram / @strofilov

Расслабив разум и тело, участники забега попробовали полезные блюда компании «ДИЕДА». Его руководители убеждены, что правильное питание обязано быть вкусным, и вместе с шеф-поварами, диетологами и спортивными тренерами они разработали полезное меню, в котором сейчас более ста блюд.

Для совместной пробежки по песочной набережной Финского залива собрались люди из разных регионов России и зарубежья, а именно из Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Астрахани, Уфы, Йошкар-Олы, Читы, Электростали и других городов, были бегуны даже из Армении. Перед забегом выступили главные организаторы мероприятия: марафонец, руководитель городского информационного портала «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов и альпинист, мастер спорта Николай Шустров.

«Идея об организации этого пробега пришла нам с Николаем Шустровым и Ириной Марковской еще в 1993 году, когда мы участвовали в «Кэмел-трофи». Мы захотели организовать мероприятие, которое бы носило не только спортивный, но и развлекательный праздничный характер», – объяснил собравшимся Юрий Строфилов.

Фото: Instagram / @grigory_menshikov, @ognata

«Когда нестрашно, что твой друг – свинья», или бег в пижамах

Ровно в 23:00 стартовал «Пижамный забег». Спортсмены в ночных рубашках и причудливых костюмах различных животных не особо старались стать первыми на финише. Единственное в чем они стремились преуспеть – это в получении удовольствия. Любуясь на красочное ночное небо и вдыхая ароматный чистый воздух, пижамные бегуны делали различные интересные селфи и, выкладывая их в социальных сетях с хештегом #WN2017, делясь своим восторгом с друзьями и подписчиками.

Две Анастасии даже осилили двухкилометровую дистанцию вместе с большой подушкой. «Мы решили заниматься бегом совсем недавно. Познакомившись на мероприятии «Бег с удовольствием» стараемся не пропускать интересные беговые события. Новость о «Пижамном забеге» нашли «ВКонтакте» и, конечно, не могли в нем не поучаствовать! Мы даже взяли с собой еще одну пижаму: вдруг кто-то еще захочет присоединиться, мы поделимся (смеются). Два километра для нас пока что немало, но несмотря на то, что мы устали, еще останемся, так как тут очень весело», - рассказали девушки.

Нашлась и самая юная бегунья – это 11-месячная девочка Алена. Она «бежала» вместе с родителями Игорем и Оксаной Гришиными. Правда, пока эту дистанцию малышка преодолела на папиной шее, но восторга от этого не уменьшилось. Гришины решили, что в следующий раз обязательно возьмут на такую пробежку всю семью, включая двух братьев и бабушку.

В Сестрорецк в эту ночь приехали даже те, кто не успел или не захотел заранее присоединиться к бегущим. Например, известный петербургский блогер Евгений Мироненко решил посмотреть на праздник и просто пройтись вдоль берега с термосом с горячим чаем. Он оперативно скидывал красивые фотографии на свою страницу в Facebook и написал: «Ночной пижамный забег в Сестрорецке вдоль залива. И нет ничего страшного в том, что твой друг - свинья!»

Когда с километрами было покончено, на сцене появилась группа «Лас-вегас «Комбо», и тогда «Пижамный забег» превратился в настоящие зажигательные «Пижамные танцы».

Фото: Евгений Мироненко / страница Facebook

Сон для слабаков

«Никогда не бегал по ночам! Сон, знай, я люблю тебя, и я тебя высплюсь, а пока наслаждайся! – кратко поделился своими впечатлениями Георгий Хидешели. Ровно в полночь спонсоры трейла, представители пивоваренной компании «Балтика», дали старт для преодоления основных дистанций 10 и 20 км. Вместе с бегунами отправились к финишу и любители скандинавской ходьбы.

Самым непростым оказалось преодоление 20-километровой дистанции. «Белая ночь, песок в котором вязнут ноги, камни, дождь, ветер – так вот, что значит трейл! – весело описывает свои впечатления в социальной сети одна из участниц забега. – Бегу дальше, постепенно все растягиваются по берегу, и вдруг ты понимаешь, что не слышно шагов - ты один сам с собой. Это фантастика, и ты счастлив: забыл про время, не понимаешь, сколько пробежал и сколько еще впереди. Ты летишь! Как я жила без всего этого раньше?! Мой героический муж прошел 10 км скандинавской ходьбой и получил третье место в своей категории, а я – третье место в своей. Мы едем домой победителями с полной сумкой кубков и медалей!»

«Для меня бег – это свобода, наркотик, эмоции. Ни снег, ни 25 градусов холода, ни сорокоградусная жара не могут стать причинами для того, чтобы отменить тренировку. Ты можешь пропустить ее только, если мертв или смертельно болен!» – поделился с своей спортивной концепцией активный бегун, член клуба «Пиранья» Дмитрий Куваев.

Степан принял участие сразу в двух забегах – «Пижамном» и 10-километровом. Для пробежки в первом он надел военно-спальный костюм – белуга (армейский сленг, это нижнее белье рубаха и кальсоны – прим.ред.) и противогаз. «Я стал третьим в «Пижамном забеге», возможно, потому что мне мешал противогаз. А вот когда преодолевал 10-километровую дистанцию, то почти помер, так как бежать по песку было очень трудно, – рассказал начинающий бегун. – Мне очень понравилось, как организовано мероприятие. Наверное, лучше придумать было просто нельзя».

Несмотря на всеобщее восхищение, организаторы вряд ли остановятся на достигнутом, так как с каждым годом подобные мероприятия проходят все лучше и лучше. В прошлом году событие прошло в тестовом режиме в формате открытой тренировки бегового клуба «Пиранья», тогда в нем участвовали около 100 человек, а сейчас масштаб увеличился уже до 900 человек!

«Мы планируем сделать беговую многодневку и гонку на машинах вокруг Ладоги. Возможно, она пройдет в течение шести дней. Это будет такой своеобразный челлендж, включающий в себя очень разные по сложности дистанции, например, бег по дороге может сменяться бегом по уши в болоте», - рассказали о планах идейные вдохновители и организаторы трейла Юрий Строфилов, Юрий Овчинников и Николай Шустров.

После финиша и получения наград забег лишь набирал обороты. Участники поедали вкусный шашлык, наслаждались великолепным фаер-шоу, а затем и конным шоу клуба «Скандинавия». Более того, на протяжении всего мероприятия собравшихся развлекал молодой уличный театр «Беспредел», а позже артисты показали свой интерактивный спектакль «Аюшки, вай-фаюшки».

Зрители с удовольствием наблюдали за игрой актеров, которые смогли полностью завладеть их вниманием. Даже начавший накрапывать дождик не смог остудить горячего интереса к необычной постановке, и вместе с капельками дождя на артистов также обрушился град аплодисментов.

Фото: Instagram / @rabinovich, @natalia_levagina

Нам бы хотелось поблагодарить всех организаторов и партнеров необычного проекта:

Курортный район Петербурга,

Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Петербурга,

Клуб скандинавской ходьбы с палками «Пойдем ходить» http://www.go2walk.ru/

Беговой клуб «Пиранья» http://piranha.run/

Городской информационный портал «Санкт-Петербург.ру» https://saint-petersburg.ru/

Систему S10.run https://s10.run/

#Строки на бегу http://stro.run/

«Rungry: Бег для всех» https://vk.com/rungry

«Русскую планету» http://rusplt.ru/

«Гид событий Петербурга» http://gidsobitiy.ru/

«KudaGo» http://kudago.com/spb/

«Метро» https://www.metronews.ru/

«Спорт день за днем» http://www.sportsdaily.ru/

«Комсомольскую правду - Петербург» http://www.spb.kp.ru/

«Derzkii.ru» http://www.derzkii.ru/

«Советский спорт» http://spb.sovsport.ru/

«Пивоваренную компанию «Балтика» http://www.baltika.ru/intro/

Инвестиционно-строительная компания «Seven Suns Development» http://mir-vnutri.ru/

«Сообщество питерских блогеров» http://spbblogers.ru/

СПЕЦИА сообщество электронных компаний Петербурга http://specia.pro/?utm_source=whitenight&utm_medium=partner

Sportregime https://sportregime.ru/about/

«Сила Байкала» http://www.baikalpower.com/o-nas

«Марафон-фото.ру» http://marathon-photo.ru/

Информационные технологии «Олли» https://www.olly.ru/

S&I-fitness http://emsfitness.ru/

«Алекс-фитнес» https://spb.alexfitness.ru/

Сеть спортивных клубов «Олимп» https://olympclubs.ru/

Кондитерскую «Одеми» https://vk.com/odemi

Скалолазный центр «Трамонтана» http://climbingcenter.ru/

FX BAR – Питер https://vk.com/fxbar

Спортивный магазин «Аthletx» http://www.athletx.ru/

Ресторан «Ель» http://restoranel.ru/