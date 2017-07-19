Тайны трейла «Белая ночь» и секреты побед раскрыты на After party

Разве трейл можно считать полностью завершенным, если не все победители получили награды? After party стало частью забега «Белая ночь», прошедшего в ночь с 24 на 25 июня на берегу Финского залива, и его логическим завершением. Организаторы трейла пригласили всех, к кому награда еще не попала в руки.

Официальным напитком мероприятия стал новый бренд безалкогольного пива «Балтика 0 Пшеничное», предоставленный партнером - пивоваренной компанией «Балтика». Пока гости им угощались в сочетании с правильно подобранными закусками, главный организатор ночного трейла и After party Юрий Строфилов провел для собравшихся гостей викторину, и задавая каверзные вопросы, знакомил гостей с интересными фактами. Почему, когда марафонцы пробегают 37-й км, они вспоминают английскую королеву? Чем прославился олимпийский марафон 1908 года? Кто и для чего изобрел холодильник? Как из безалкогольного пива удаляют алкоголь? Присутствующие могли подглядеть ответы в «Википедии», и те, кто не поленился это сделать, получали призы, подготовленные спонсорами трейла.

О том, как прошел сам трейл «Белая ночь» - читайте в репортаже «Санкт-Петербург.ру»

Забег по веселью: трейл «Белая ночь» на берегу Финского залива

«Не участвовала, но победила» и кто играл на флейте в белую ночь

Награды вручали не только за спортивные достижения, специальные призы получили победители в самых всевозможных номинациях, например: «самое драйвое видео трейла», «самое драйвовое видео со старта», «самый позитивный танец», «лучшее финишное селфи», «групповое селфи», «пижамное селфи» и другие. Победителям забега вручали кубки, «Балтику 0 Пшеничное» и пакет с сувенирами от спонсоров трейла. Награжденные находили среди призов и чудесные фарфоровые пары от Императорского Фарфорового завода, и вкусности от сервиса доставки правильного питания Diyeda, и целебные чаи Сайган Дайлю от компании Сила Байкала, и различные сертификаты - на посещение скалодрома от скалолазного центра «Трамонтана», на беговую обувь от магазина товаров для бега «AthletX», на наборы диетических сладостей от кондитерской студии «Оdemi». А дизайнерские футболки с преображающим эффектом от «Fanatomica» примеряли прямо на месте.

Александр Варешин и Николь Варешина получили приз в специальной номинации «Мы с Тамарой ходим парой!». Они финишировали за руки в пижамах. «Мы первый раз участвовали в подобном мероприятии, и совсем случайно о нем узнали. У меня даже кроссовок не было! – поведал Александр. – Я получил свою награду на трейле, а Николь сейчас. В следующем году мы обязательно придем снова и друзей позовем».

Получила награду за то, что просто поделилась с пользователями социальной сети яркими фотографиями о событии, Анна Шаповалова – победитель в номинации «Самый атмосферный пост». «Я не участвовала в соревновании, приехала как зритель, чтобы поддержать знакомых. Мы с друзьями очень здорово тогда провели вечер. Я, как обычно, выложила небольшой фотоотчет и внезапно выиграла», – поделилась впечатлениями Анна Шаповалова. На этот раз уже Анну во время вручения приза пришли поддержать и порадоваться за нее подруги, которые теперь всерьез планируют начать регулярные беговые тренировки.

«Я первый раз бежала дистанцию десять километров. Мне было легко ее преодолеть. Я ведь спортсменка, и на трейл из Петербурга в Сестрорецк приехала на велосипеде, – поделилась с «Санкт-Петербург.ру» одна из победительниц среди блогеров и СМИ Полина Иванова. – Мне очень понравился трейл. Думаю, теперь я начну регулярно бегать по вечерам».

Антон Любенков унес с церемонии награждения сразу два кубка. Он прибежал вторым на дистанции десять километров среди 30-летних участников забега и стал третьим в абсолютной категории бегунов трейла. Антон вовсе не случайно достиг таких результатов: он часто тренируется и не пропускает ни один марафон.

Вспоминает успешное прохождение 20-километровой дистанции член клуба «Пиранья» Роза Студенкова. Она заняла второе место в своей возрастной категории. «Бег по асфальту – это одно, а трейл по песку – совсем другое, намного труднее, но интереснее, – поделилась впечатлениями Роза. – Было непросто: песок, речка, камни, валуны, отвесная скала, но вдруг из темноты я услышала звук игры на флейте. Это было настолько удивительно, что я чуть было не подумала, что мне показалось. Но ведь я его видела! Правда, до сих пор не знаю, как музыкант мог оказаться ночью среди камней на берегу Финского залива».

Одна из организаторов трейла и After party Анна Квасникова раскрыла секрет реяния над кромкой Финского залива посреди ночи таинственных звуков музыки. Оказалась, были действительно приглашены музыканты, и своей виртуозной игрой на саксофоне они смогли внести дополнительную порцию романтики и магии, чтобы поддержать тех, кто выбрал для преодоления самую длинную и непростую дистанцию.

Секреты побед

Один из организаторов трейла Николай Шустров сравнил объединение единомышленников вокруг спортивного увлечения с химическим процессом кристаллизации, когда при попадании в определенные условия среды люди притягиваются, вовлекаются в определенный вид спорта и становятся уже его верными последователями – «кристаллизуются».

Так, например, вокруг Ирины Марковской и ее клуба любителей скандинавской ходьбы «Пойдем ходить!» объединились за восемь лет уже около 4,5 участников. Сейчас это самый многочисленный подобный клуб в России.

В клубе обучают скандинавской ходьбе, готовят инструкторов, которые работают в парках разных районов нашего города. Члены клуба «Пойдем ходить!» часто становятся чемпионами на различных соревнованиях. «Скорость прохождения дистанции в скандинавской ходьбе зависит от многих факторов: частоты, длины шагов и ног, активного толкания палками и др. И у каждого спортсмена есть свои секреты, своя тактика, которую он выбирает и добивается побед», – рассказала Марковская.

Один из инструкторов и тренеров клуба «Пойдем ходить!» Анна Давыдова, она же специалист по адаптивной физической культуре, инструктор гимнастики Хаду и специалист спортивного массажа, раскрыла некоторые свои секреты скандинавской ходьбы, с которыми можно смело выходить на соревнования по этому виду спорта. Ее ученики часто занимают первые места в различных возрастных категориях. «Я разработала специальную экспериментальную методику, овладев которой можно выходить на соревнования. Своих спортсменов я учу ритмичному дыханию, провожу кардиогимнастику и гимнастику Хаду», – поделилась с «Санкт-Петербург.ру» Давыдова.

Не только призы, награды и угощения были в изобилии на мероприятии. За достаточным количеством поступающей интеллектуальной пищи следил главный организатор трейла и последующего за ним After party Юрий Строфилов. Множество интересных фактов о беге, о здоровье и о пиве поведал он собравшимся. «Меня часто спрашивают, как сочетается пиво с марафонским движением. Пиво – один из самых богатых кремнием напитков. Больше кремния только в хвоще, – объяснял Юрий. – Зачем же нужен кремний? Тренировка – это стресс для организма. Мышцы, сухожилия болят после тренировки, в результате получения микротравм. Именно благодаря кремнию происходит выработка необходимых веществ для восстановления костной ткани. В ячменном напитке его больше всего и усваивается он намного быстрее. Также пиво – это и источник большого количества калия. Ведь, когда мы бежим, то вместе с водой теряем и соли, появляются судороги, грубо говоря, рефлекс теряет мышцу. Клетка остается высохшей, ей нужен калий. Есть вариант - классический изотонический раствор, или же просто пиво. Этот напиток можно использовать в качестве изотоника. Безалкогольное пиво можно выпить в любой ситуации - будь то ланч с партнерами или просто вечер накануне раннего подъема».

Благодарим за помощь в организации трейла «Белая ночь» и за награды его участникам:

Курортный район Петербурга

Центр физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Петербурга

«Пивоваренную компанию «Балтика» http://corporate.baltika.ru/

Клуб скандинавской ходьбы с палками «Пойдем ходить» http://www.go2walk.ru/

Беговой клуб «Пиранья» http://piranha.run/

Городской информационный портал «Санкт-Петербург.ру» https://saint-petersburg.ru/

Систему S10.run https://s10.run/

#Строки на бегу http://stro.run/

«Rungry: Бег для всех» https://vk.com/rungry

«Русскую планету» http://rusplt.ru/

«Гид событий Петербурга» http://gidsobitiy.ru/

«KudaGo» http://kudago.com/spb/

«Метро» https://www.metronews.ru/

«Спорт день за днем» http://www.sportsdaily.ru/

«Комсомольскую правду - Петербург» http://www.spb.kp.ru/

«Derzkii.ru» http://www.derzkii.ru/

«Советский спорт» http://spb.sovsport.ru/

Инвестиционно-строительную компанию «Seven Suns Development» http://mir-vnutri.ru/

«Сообщество питерских блогеров» http://spbblogers.ru/

СПЕЦИА сообщество электронных компаний Петербурга http://specia.pro/?utm_source=whitenight&utm_medium=partner

Компанию Ecos https://sportregime.ru/about/

«Сила Байкала» http://www.baikalpower.com/o-nas

«Марафон-фото.ру» http://marathon-photo.ru/

Информационные технологии «Олли» https://www.olly.ru/

S&I-fitness http://emsfitness.ru/

«Алекс-фитнес» https://spb.alexfitness.ru/

Сеть спортивных клубов «Олимп» https://olympclubs.ru/

Кондитерскую «Одеми» https://vk.com/odemi

Скалолазный центр «Трамонтана» http://climbingcenter.ru/

FX BAR – Питер https://vk.com/fxbar

Спортивный магазин «Аthletx» http://www.athletx.ru/

Императорский фарфоровый завод http://www.ipm.ru/

Доставку правильного питания Диеда https://diyeda.ru/

Творческую группу «Прана» http://prana-group.ru/

Ресторан «Ель» http://restoranel.ru/

Компанию MORETAN — производителя спортивных носков из Санкт-Петербурга https://moretansocks.com/shop/