Россию лишили двух золотых медалей Олимпиады в Сочи в бобслее из-за обвинений в употреблении допинга. Таким образом Россия опустилась на третье место в неофициальном медальном зачете. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Сегодня, 24 ноября, МОК дисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова, он участвовал в мужских двойках и четверках в бобслее. В результате у России осталось только десять золотых медалей, страна стала третьей после Норвегии и Канады.

Ко всему прочему Россия также лишилась серебра в конькобежном спорте - дисквалифицирована Ольга Фаткулина, которая пришла второй на женской 500-метровке.

Зубков, Фаткулина, а также не занявшие в Сочи призовых мест бобслеистка Ольга Стульнева и конькобежец Александр Румянцев дисквалифицированы пожизненно. Они не смогут принять участие в Олимпийских играх.

Сейчас МОК продолжает антидопинговое расследование против российских спортсменов. Поводом для этого послужил доклад специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА.