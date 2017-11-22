Двух российских скелетонистов лишили медалей Олимпиады в Сочи, которая прошла в 2014 году. Еще к двум спортсменам применят санкции из-за подозрения в употребления допинга. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

Читайте также:

Допинг: быстрее, выше, честнее?

Медалей из-за обвинений в употреблении допинга лишены золотой призер Александр Третьяков и обладательница бронзы Елена Никитина. Спортсмены обязаны вернуть медали, их дисквалифицировали от участия во всех Олимпийских играх. Такие же санкции из-за допинга применят в отношении скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылициной, которые не заняли в Сочи призовых мест.

Сейчас МОК продолжает антидопинговое расследование против российских спортсменов. Поводом для этого послужил доклад специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). С учетом последних решений, у России остается 12 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. На момент окончания Олимпиады у россиян было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА.