ВАДА запустило специальное приложение для информаторов о допинге

Всемирное антидопинговое агентство запустило специальное приложение Speak Up! для информаторов о допинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВАДА.

Читайте также:

Путин: Антидопинговая система России не сработала, и это наша вина

С помощью мобильного приложения, которое уже доступно для скачивания для IOS и Android, любой спортсмен или другой человек может сообщать о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил.

"ВАДА с удовольствием запускает программу Speak Up!, которая, по нашему мнению, побудит большее количество информаторов и осведомителей сообщать о предполагаемых допинговых нарушениях", - заявил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли.

По его словам, независимые расследования ВАДА под руководством Паунда и Макларена, которые были инициированы осведомителями, подчеркнули важность этих лиц для агентства и чистоты спорта в целом.

ВАДА считает, что Speak Up! отвечает на призыв спортсменов и других людей о безопасном и конфиденциальном способе сообщать о деятельности, которая идет против чистого спорта.

На сообщение ВАДА о новом приложении уже отреагировали в Госдуме РФ. По мнению главы комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярев, запустив новое приложение, ВАДА рискует получить сведения, которые его разочаруют.

"Шпиономания, которая захватила весь мир, обвинения российских хакеров уже даже во влиянии на президентские выборы США ставит под угрозу новое приложение всемирного антидопингового агентства", - цитирует "Интерфакс" Дегтярева.

Он выразил опасения, что если получаемая ВАДА информация будет отличаться от той, которую они ожидают, "во всем будут обвинены наши ребята, которые хорошо разбираются в компьютерных технологиях и вопросах передачи информации".

Глава комитета пожелал "ВАДА успехов в сборе информации на благо чистого спорта". "Мы надеемся, очень много полезной информации будет передано в ВАДА, и они не будут удивляться, если эта информация будет опровергать некоторые тезисы о том, что якобы в России действовала государственная система по употреблению допинга, якобы какие-то тысячи спортсменов, фамилии которых до сих пор никто не назвал, замешаны в употреблении допинга", - добавил парламентарий.