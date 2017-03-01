Путин: Антидопинговая система России не сработала, и это наша вина

Президент России Владимир Путин признал провал антидопинговой системы в России. Об этом он заявил на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, сообщает ТАСС.

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"Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на промахи в работе независимой комиссии Макларена, прислушаться к тому, что она сделала, к результатам ее работы, должны прислушаться к требованиям ВАДА, потому что надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо. А это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина", - сказал Путин.

Президент напомнил о последних оценках чиновников ВАДА и Международного олимпийского комитета (МОК), которые в конце февраля подвергли сомнению доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами. "То ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно", - подчеркнул Путин.

"Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины, мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, если бы претензии были к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах, но ничего такого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение", - заявил президент.

Он в очередной раз отметил, что в России никогда не было и нет государственной системы поддержки допинга. Путин рассчитывает, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в сложившейся ситуации.

В 2006-2015 годах антидопинговым центром России руководил Григорий Родченков, который с января 2016 года находится в США и является информатором ВАДА о допинге в России. В отношении Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

"В РФ создается новая, независимая система борьбы с допингом. Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет. Мы создаем новую систему борьбы с допингом, мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию - так, как это во многих странах мира сделано, - на площадку Московского государственного университета", - сказал глава государства.

Он уточнил, что имеет в виду площадку МГУ "не фигурально, а в прямом смысле этого слова". "Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами", - подчеркнул президент. Глава государства также надеется, что "с помощью отечественных и привлекаемых из-за рубежа специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом".

"Очень рассчитываю, что и комиссия Виталия Смирнова, как общественная структура, тоже продолжит работу по надзору за деятельностью антидопинга в России", - отметил Путин. По его словам, "само собой разумеется, что в молодежном, студенческом спорте мы должны сделать все, чтобы в этой среде - молодежной, спортивной ничего подобного никогда не было".

"Там молодые люди, которые только начинают свою спортивную карьеру", - добавил он. "Мы все будем делать, чтобы наладить позитивную, очень действенную, эффективную работу со всеми нашими партнерами, включая WADA и Международный олимпийский комитет", - заверил Путин.