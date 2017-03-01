  • 1 Март 2017
USD 01.03.2017 57.9627 +0.0256
USD ММВБ 12:17 58.34300  
EUR 01.03.2017 61.3883 +0.1314
EUR ММВБ 12:17 61.5370  
Нефть($) 01.03.2017 56.48 0.07
Нефть(p) 01.03.2017 3273.73 +5.50

Путин: Антидопинговая система России не сработала, и это наша вина

Автор:


© Фото: kremlin.ru

Темы дня

Он в очередной раз отметил, что в России никогда не было и нет государственной системы поддержки допинга.

Президент России Владимир Путин признал провал антидопинговой системы в России. Об этом он заявил на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, сообщает ТАСС.

Читайте также:

Допинг: быстрее, выше, честнее?

"Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на промахи в работе независимой комиссии Макларена, прислушаться к тому, что она сделала, к результатам ее работы, должны прислушаться к требованиям ВАДА, потому что надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо. А это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина", - сказал Путин.

Президент напомнил о последних оценках чиновников ВАДА и Международного олимпийского комитета (МОК), которые в конце февраля подвергли сомнению доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами. "То ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно", - подчеркнул Путин.

"Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины, мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, если бы претензии были к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах, но ничего такого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение", - заявил президент.

Он в очередной раз отметил, что в России никогда не было и нет государственной системы поддержки допинга. Путин рассчитывает, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в сложившейся ситуации.

В 2006-2015 годах антидопинговым центром России руководил Григорий Родченков, который с января 2016 года находится в США и является информатором ВАДА о допинге в России. В отношении Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

"В РФ создается новая, независимая система борьбы с допингом. Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет. Мы создаем новую систему борьбы с допингом, мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию - так, как это во многих странах мира сделано, - на площадку Московского государственного университета", - сказал глава государства.

Он уточнил, что имеет в виду площадку МГУ "не фигурально, а в прямом смысле этого слова". "Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами", - подчеркнул президент. Глава государства также надеется, что "с помощью отечественных и привлекаемых из-за рубежа специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом".

"Очень рассчитываю, что и комиссия Виталия Смирнова, как общественная структура, тоже продолжит работу по надзору за деятельностью антидопинга в России", - отметил Путин. По его словам, "само собой разумеется, что в молодежном, студенческом спорте мы должны сделать все, чтобы в этой среде - молодежной, спортивной ничего подобного никогда не было".

"Там молодые люди, которые только начинают свою спортивную карьеру", - добавил он. "Мы все будем делать, чтобы наладить позитивную, очень действенную, эффективную работу со всеми нашими партнерами, включая WADA и Международный олимпийский комитет", - заверил Путин.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm