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Четверо российских лыжников отстранены от международных соревнований

Автор:

Максим Вылегжанин
© Фото: РИА «Новости»

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Они пропустят гонку «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил старший тренер дистанционной сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков.

По информации портала «Чемпионат.com» со ссылкой на источники в Министерстве спорта России, от турниров также были отстранены Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Таким образом, они пропустят гонку «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января. В соревнованиях выступят Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Петр Седов, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Юлия Чекалева, Полина Кальсина, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Ольга Царева, Мария Гущина, Анна Нечаевская.

В пятницу, 23 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, принимавших участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Они подозреваются в манипуляции со своими допинг-пробами.

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