Массовое падение лыжников не помешало Большунов выиграть гонку на этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне в Швеции сегодня, в субботу, 30 января. Второе и третье места завоевали норвежцы, а именно Пол Голберг и Йоханнес Клебо.

На 10-м километре трассы на гонке случилось неприятное. Британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина, в последствие чего это послужило тем, что завалились спортсмены лидирующей группы. В завале также оказался Большунов. Александр, вернувшись в гонку, оказался 38-м, однако это не смогло ему помешать выиграть золото.

В прошлое воскресенье, 24 января, на этапе Кубка мира Александр Большунов совершил попытку ударить финна будучи на трассе, уже после того, как спортсмены финишировали, он сбил его с ног.