Сегодня «Зенит» играет дома с «Краснодаром»

Женский футбольный клуб «Зенит» 31 августа, в понедельник вечером, сыграет с «Краснодаром» на своей территории. Матч 7-го тура Суперлиги состоится на стадионе Академии «Зенита», который располагается на улице Верности. Игра начинается в 19:30, однако трансляция по традиции идёт с 19.00. Матч в прямом эфире покажет телеканал 78, а также игру можно будет увидеть в онлайн-формате на ютуб-канале «Женский футбол России».

На данный момент, после шести туров женская команда «Зенит» занимает шестое место из восьми в турнирной таблице. У команды семь очков, а вот у соперников восемь очков, но они располагаются выше, на четвертом месте таблицы.