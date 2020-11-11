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Генеральный директор «Зенита» озвучил задачи команды на сезон

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© Фото: baltphoto.ru

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Перед командой стоит задача выиграть чемпионат и Кубок России.

Александр Медведев, генеральный директор петербургской футбольной команды «Зенит», объявил задачи команды на нынешний сезон.

«У нас задача на сезон одна — выиграть и чемпионат, и Кубок России», — заявил гендиректор. Также Медведев отметил, что финалист получит путевку в Лигу Европы.

Сине-бело-голубые встретятся с тульским «Арсеналом» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Ранее в матче с «Краснодаром» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге зенитовцы одержали победу со счетом 3:1. Победный гол в очной встрече забил Артем Дзюба.

Отметим, что на данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в Российской Премьер-лиге, имея на своем счету 30 очков.

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